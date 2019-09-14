عاد فريق شباب بلوزداد بتعادل ثمين من القاهرة امام نادي بيراميدز المصري 1-1 الشوط الاول (0-0) مساء اليوم السبت في ذهاب الدور السادس عشر من منافسة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

سجل اهداف المباراة كل من امير سعيود (د 65) لشباب بلوزداد وعدل محمد فاروق (د76) لنادي بيراميدز.

و ستقام مباراة الاياب بالجزائر بين 27 و 29 سبتمبر.

ويواجه الممثل الجزائري الثاني في المنافسة القارية نادي بارادو يوم غد الاحد النادي الصفاقسي على الساعة الثامنة و 45 دقيقة بملعب 5 جويلية.