عاش سكان عاصمة ولاية المدية مساء اليوم السبت، حالة آستنفار واسعة، جراء الأمطار الطوفانية المصحوبة بوابل من البرد التي حولت الشوارع إلى وديان جرفت معها أكوام الأتربة نحو الطرق الرئيسية كشارع جيش التحرير الذي تجمعت المياه في عدد من الأحياء الأماكن العمومية المحاذيه له على غرار حي تاكبو وساحة حمو متسببة في إعاقة حركة السير.

كما تسربت المياه إلى عدة مرافق عمومية كقاعة ميدياتيك ومرافق الملعب البلدي سي حمدان بحي طحطوح أين تدخلت مختلف وحدات الحماية المدنية العاملة بالإقليم لضخ المياه إلى خارج تلك المرافق، فيما أوقعت تسربات الأمطار اضرارا في عدة مجمعات تجارية على غرار بازار سوق الليل وسوق الخضر والفواكه بحي رورابلي .

أما بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية فتسبب أنهيار للتربة والأحجار بوادي عطلي في تعطيل حركة المرور على الطريق الوطني رقم واحد،مما أرغم العديد من عابري الطريق على العودة أدراجهم أو تغيير مسارهم عبر الطريق الوطني رقم 18 بآتجاه الخميس بعين الدفلى.