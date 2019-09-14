حقق فريق شبيبة القبائل فوز ثمين على نادي حورويا كوناكري الغيني بنتيجة (2-0) الشوط الاول 0-0 مساء اليوم السبت بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو في ذهاب الدور السادس عشر من منافسة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.



وسجل ثنائية الشبيبة اللاعب بانوح في الدقيقتين 52 و 67. و بفضل هذا الانتصار الثمين يكون فريق شبيبة القبائل قد قطع خطوة كبيرة نحوى التأهل الي مرحلة المجموعات قبل مباراة الاياب المقررة في 29 سبتمبر بالعاصمة كوناكري.



و سيواجه الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة القارية اتحاد الجزائر نادي غور ما هيا الكيني مساء الاحد (45 سا 20) بملعب مصطفي تشاكر بالبليدة.