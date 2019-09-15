من المرجح أن يستدعي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، نهار اليوم الأحد، الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن الغامض في الأمر؛ أن مشروع قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعطي لها صلاحية استدعاء الهيئة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية اللاحقة مادام أن تشكيلتها لم تنشأ بعد. وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، قد حث، الأسبوع الماضي، في خطاب له على أنه ”من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر 2019، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا”.