استولت الكثير من المقاولات الخاصة ومكاتب الدراسات المدرجة في القائمة السوداء على مشاريع قطاعية وبلدية في ولاية الطارف، الأمر الذي أثار زوبعة وسط الشباب من مقاولين ومكاتب الدراسات الذين يشكون المنافسة غير العادلة في المناقصات الخاصة بصفقات المشاريع، حيث فازت بالعديد منها مقاولات عرف عنها انجازات سابقة وصفت بالكارثية وأدرجت في القائمة السوداء، بعدما كشفت الأمطار وسيولها الغش المفضوح وألحقت بالسكان أضرارا مادية كبيرة وهجّرت العائلات من بيوتها.