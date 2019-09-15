تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية مساء اليوم الأحد على ولايات من الوطن.

وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستخص ولايات الجزائر، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، وبجاية. على تبدأ الامطار في التساقط عند الساعة السادسة مساء وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة ، من منتصف نهار اليوم الأحد وتتواصل غاية الساعة التاسعة ليلا، وتخص هذه الأمطار ولايات تيسمسيلت، تيارت، معسكر، سعيدة، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، وتتعدى كمية التساقط 25 ملم محليا.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية إلى غاية منتصف نهار اليوم على ولايات سكيكدة، عنابة، قسنطينة، وڤالمة.