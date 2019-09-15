أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد بالغردقة على شاطئ البحر الأحمر المصري أن النسخة 27 من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيقام في يناير 2020 بالغردقة (مصر).

وسيتم الإعلان عن قائمة العشرة الأوائل من المرشحين في أكتوبر عبر موقع "كاف أون لاين" وقنوات التواصل الاجتماعي ثم الإعلان عن المرشحين الخمسة في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تضم قائمة المرشحين لجائزة أحسن لاعب إفريقي لسنة 2019 على العديد من عناصر المنتخب الجزائري المتوجين بكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر على غرار إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الايطالي الذي اختير أحسن لاعب في الدورة القارية و قائد الخضر رياض محرز.

وكانت العاصمة السنغالية داكار استضافت النسخة 26 من جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والتي شهدت تتويج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بلقب لاعب العام وذلك للعام الثاني على التوالي وتيمبي كجاتلانا من جنوب إفريقيا بلقب لاعبة العام.

وينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حفلا سنويا لتكريم أكثر لاعبي ولاعبات القار الإفريقية موهبة وتشمل عدة فئات في كرة القدم للرجال والسيدات بما في ذلك، لاعب العام مدرب العام لاعب العام الشاب منتخب العام هدف العام أفضل11 في أفريقيا، اتحاد العام وفئات جديدة أخرى للجوائز التي تكرم المساهمات الاستثنائية لكرة القدم الإفريقية وشخصياتها الملهمة.