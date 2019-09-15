وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس السبت، على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم السبت 14 سبتمبر 2019، على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

من ناحية أخرى، أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف، كما أورده بيان من رئاسة الجمهورية.