تم، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، تزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتمت تزكية شرفي البالغ من العمر 73 سنة، من طرف أعضاء هذه السلطة المكلفة بالتنظيم والإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها.

وتعتبر هذه السلطة هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز"، و تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.