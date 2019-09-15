يلقي عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، سهرة اليوم خطابا للأمة يستدعي فيه بكل تأكيد الهيئة الانتخابية لإجراء انتخابات رئاسية.

وكشف التلفزيون العمومي، اليوم، أن رئيس الدولة سيلقي خطابا هاما للأمة ولم يعط المصدر ذاته تفاصيل أكثر. لكنه بكل تأكيد سيقوم خلال هذا الخطاب باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وكان أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اقترح تاريخ 15 سبتمبر موعدا لاستدعاء الهيئة الناخبة.