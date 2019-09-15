كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة شعبة أكروب بالجباحية بولاية البويرة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FM وأربع بنادق صيد وبندقية تكرارية وقنبلة يدوية بالإضافة إلى 233 طلقة من مختلف العيارات، حسبما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات بحث وتفتيش بالمدية، ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس.



وضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على الشريط الحدودي بتلمسان، أربع كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات وحجزت 2367 قرص مهلوس وسيارة سياحية بورڨلة.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ثمانية أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومولد كهربائي و 14 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة، شخصا بحوزته بندقية تقليدية الصنع وكيلوغرامين من مادة البارود.