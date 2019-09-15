أشرف المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الأحد، على تنصيب مراقبي الشرطة بن زيان بن يطو، مديرا للاستعلامات العامة وسي امحند محمد السعيد مديرا للشرطة العامة والتنظيم، حسب ما أفاد به بيان للمديرية.

وأوضح البيان، أن مدير الاستعلامات العامة الجديد نصب خلفا لمراقب الشرطة جمال بن دراجي، المعيّن مفتشا عاما للأمن الوطني فيما نصب مدير الشرطة العامة والتنظيم خلفا لمراقب الشرطة عبد النور حديد.

وحضر حفل التنصيب الذي جرى بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مدراء ورؤساء المصالح المركزية إلى جانب إطارات من المديريات المعنية.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح قد أجرى الإثنين الماضي حركة لإطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، شملت 11 منصبا.