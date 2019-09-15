وجهت الدعوة لـ 23 لاعبا، من أجل المشاركة في التربص الإعدادي لفئة أقل من 20 سنة، المقرر في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر)، حسب ما أفادت به اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الاتحادية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا التربص يدخل في إطار التحضيرات لتصفيات كأس أمم إفريقيا(2021)، و ستتخلله مقابلتين وديتين مع المنتخب السنغالي، مقررتين ليومي 25 و 28 سبتمبر 2019، على أن يحدد مكان إقامة هاتين المقابلتين الوديتين في وقت لاحق.

وبالإضافة إلى المدير الفني الوطني الفرنسي لودوفيك باتيلي، سيؤطر هذا التربص من قبل طاقم فني موسع يضم ثمانية أعضاء على رأسهم الناخب الوطني أوليفي موريلون ومساعده حسين عبد العزيز ومدرب حراس المرمى محمد بوليفية.

قائمة العناصر المدعوة للتربص:

رضوان معاشو، عبد اللطيف رضوان، رضا حميدي، محمد عزير، شمس الدين بكوش، خالد كرمال، أيوب دربال، زكريا بوقبال، فؤاد رحماني، ريان طوبال، عماد العربي، محمد بوكرمة، ميلود دادة، إسلام بلخير، طيب العتاري، عبد الكريم بوكمبوش، رياض رحمون، خليل بارة، حمزة بن صغير، مروان زروقي، لطفي عوان، منصف بكرار وأيمن سايس.

وبتواجده بستة لاعبين في القائمة المدعوة، يكون نادي بارادو أكثر الفرق حضورا في هذه المحطة الإعدادية، في المركز الثاني شباب بلوزداد الحاضر بخمس لاعبين.