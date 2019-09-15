لقي شخص في الثلاثين من العمر حتفه اليوم في حادث قطار وقع بالمدخل الشمالي لمدينة الأخضرية لمحطة القطار.

وحسب ما تحصلت "الخبر" عليه فان قطار نقل المسافرين الذي يضمن خط الجزائر قسنطينة وبمجرد وصوله محطة الأخضرية شوهد سقوط شخص من أحد أبواب العربات ليردى قتيلا بعين المكان ، في حين لم تحدد أسباب الحادث بعد أن تداول بعض الركاب فرضية الانتحار.

هذا وقد تنقلت مصالح الأمن المختصة حيث باشرت تحقيقاتها في حين تم تحويل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخضرية.