تدخل نهار اليوم ،عناصر الإنقاذ لنقل جثة شخص بالصومعة ، تم العثور عليه بمحيط احد الأحياء الشعبية ، و أثار اعتداء بالسلاح الأبيض بادية عليه ، فيما تم العثور على جثة شخص آخر بضواحي حي دريوش ،ظهرت عليه أثار بداية التحلل.

و على اثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا ، للتحري حول أسرار الجثتين ، خصوصا و أن القرائن دلت على أن الأمر يتعلق بجريمتين.

و في سياق الحوادث ، مكن تدخل عناصر الإنقاذ و جيران ،من التدخل في وقت حساس و إنقاذ عائلة تتكون من 4 أشقاء ببوعرفة ، تعرضوا لاختناق في تسرب للغاز ، أين تم إسعافهم و تحويلهم على المستشفى القريب.