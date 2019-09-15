لقيت أمسية اليوم امرأة في العقد الرابع من عمرها حتفها بالطريق الوطني السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بالقرب من مصنع ربراب على اثر حادث مرور تمثل في اصطدام ودهس بسيارة.

وحسب ما أورده المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة عبدات يوسف " تدخلت اسعافات المركز المتقدم بحركات من اجل حادث دهس سيارة لشخص "ع،ح"جنس انثى بالمكان المسمى مبردات ربراب بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة وتحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة" هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث .