أغلقت صناديق الاقتراع، في انتخابات رئاسية تونسية هي الثانية بعد ثورة 2011، وسط إقبال ضعيف للناخبين، حسب أرقام رسمية.

شهدت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية نسبة إقبال ضعيفة على مراكز الاقتراع لم تتجاوز 27 بالمائة.

ولم تتجاوز نسبة مشاركة التونسيين المقيمين بالخارج 12% وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات.

و كان إقبال الشباب على مكاتب الاقتراع ضعيفا في أغلب مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس وأيضا في عدد من محافظات البلاد.

ومن المنتظر أن يتم نشر النتائج الأولية بداية من مساء اليوم، على أن تصدر هيئة الانتخابات النتيجة النهائية بصفة رسمية بعد غد الثلاثاء.