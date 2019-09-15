رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الطعن الذي تقدم به نادي الوداد المغربي، وأعلنت تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح الكاف -في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم- أن "غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليست له أي آثار قانونية على الإطلاق، وأن حكم المباراة مخول بصلاحية اتخاذ القرار النهائي، وأن قراره لا يعود للمراجعة من قبل مجلس الاستئناف".



وأضاف أن "تقارير مسؤولي المباراة كانت واضحة بأن لاعبي الوداد الرياضي رفضوا استئناف المباراة حتى بعد محاولات عدة أجراها الحكم لدرجة أنه انتظر حوالي 90 دقيقة قبل صفارة نهاية المباراة، لذلك فإن مجلس الاستئناف يؤكد أن المباراة خسرها نادي الوداد الرياضي لأن لاعبيه رفضوا استئناف المباراة".



وأعلنت لجنة الانضباط لدى الكاف مطلع أوت الماضي تتويج الترجي التونسي بعد جدل واسع بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة التي جرت في 31 ماي الماضي.



وضمن الترجي التونسي المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها قطر في ديسمبر المقبل.