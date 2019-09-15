أودع قاضي التحقيق بمحكمة الحجار بعنابة ، هذه الليلة ، موظفة تشغل منصب رئيسة المصلحة التقنية ببلدية وادي العنب و تبلغ من العمر 37 سنة ، و مرافقها هو سمسار في العقار ، يبلغ من العمر 49 سنة ، الحبس المؤقت بتهمة تلقي مزية غير مستحقة .

وقد ألقت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي القبض على الموظفة، الأربعاء الماضي ، متلبسة برشوة بمكتبها من مقاول ببلدية عنابة ،الذي نصب للمعنية فخا بعد مطالبتها إياه، حسبه ، بمبلغ مالي نظير تمكينه من مشروع في منطقة النشاطات التجارية بذراع الريس.

و تفيد مصادرنا أن السمسار يعمل تحت إشراف المعنية في مجال المتاجرة بالعقار.