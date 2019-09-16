شهدت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة أول أمس، حادثا غريبا ، حيث تم تبديل جثة شيخ في العقد الثامن من العمر بجثة شيخ آخر.

تعود حيثيات القضية إلي صبيحة أول أمس، في حدود العاشرة صباحا ، عندما تقدمت إحدى العائلات إلى مصلحة حفظ الجثث لاستلام جثة الأب وتم نقل الجثة للدفن ولم ينتبه أهل الميت إلى حقيقة المتوفي حتى بعد دفنه حسب مصادر قريبة من المتوفي ، ولكن عندما تقدمت عائلة أخرى لنقل جثة الأب للدفن ، اكتشف أفراد العائلة الحاضرون أن الجثة ليست لأبيهم ، وهو ما أثار فوضى واستياء كبيرا لدى العائلة وهو ما دعاهم للتحقق من حقيقة الموضوع ، ليتم الاتصال يقول مصدرنا بعائلة الميت الأول الذي اكتشف الخطأ الذي وقع فيه عامل مصلحة الجثث، وتم تدارك الوضع ، فيما فتحت إدارة المستشفى تحقيقا في الحادث وتحديد المسؤوليات.

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