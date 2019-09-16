تبديل جثة ميت بآخر في بوسعادة (فيديو)

مجتمع
16 سبتمبر 2019 () - س.ط
الصورة من الأرشيف
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شهدت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة أول أمس، حادثا غريبا ، حيث تم  تبديل جثة شيخ في العقد الثامن من العمر بجثة شيخ آخر.

تعود حيثيات القضية إلي صبيحة أول أمس، في حدود العاشرة صباحا ، عندما تقدمت إحدى العائلات إلى مصلحة حفظ الجثث لاستلام جثة الأب  وتم نقل الجثة للدفن ولم ينتبه أهل الميت إلى حقيقة المتوفي  حتى بعد دفنه حسب مصادر قريبة من المتوفي ، ولكن عندما تقدمت عائلة أخرى لنقل جثة  الأب للدفن ، اكتشف  أفراد العائلة الحاضرون أن الجثة ليست لأبيهم ، وهو ما أثار فوضى واستياء كبيرا لدى العائلة وهو ما دعاهم  للتحقق من حقيقة الموضوع ، ليتم الاتصال يقول مصدرنا بعائلة الميت الأول الذي اكتشف الخطأ الذي وقع فيه عامل مصلحة الجثث، وتم تدارك الوضع ، فيما فتحت إدارة  المستشفى تحقيقا في الحادث وتحديد المسؤوليات.

 

الفيديو >> من هنا

 

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