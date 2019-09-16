تنازل أمين عام الأفالان محمد جميعي عن منصبه لعضو مكتبه السياسي علي صديقي، لأجل" التفرغ لمعركته القضائية، حسبما استفيد من مصادر في الحزب.

واستند أعضاء المكتب السياسي في قرارهم الصادر مساء الأحد على أحكام البند الأول من المادة 40 من القانون الأساسي للحزب التي تمنح له سلطة تكليف عضو من المكتب السياسي برئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية في حالة وجود مانع.

ويواجه أمين عام الأفالان ثلاث دعاوى قضائية حركتها وزارة العدل في حقه، تتضمن "المشاركة في إتلاف مستندات رسمية" و"المساهمة في إتلاف ملفات قضائية"، و"استعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير"، والتهمة الأخيرة تخص الرسائل النصية التي كان نائب الأفالان يوجهها للكاتب الصحفي سعد بوعقبة في أواخر العهدة النيابية السابقة والعهدة النيابية الحالية بسبب كتاباته عنه.