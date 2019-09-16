نقلت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، عن مصادر، أن عودة شركة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، وذلك بعد تراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف عقب هجمات على منشآت نفطية.

وعن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السعودية من الهجمات، قال أحد المصادر، إن "الوضع ما يزال سيئا".

وفي وقت سابق، قال مصدران إن "أرامكو" أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء الهجمات، التي تسببت في انخفاض الإنتاج السعودي بنحو النصف أو بنسبة 5% من الإمدادات العالمية.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي نحو نصف إنتاجها، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.