كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قائمة منتخب "المحليين" قبل مواجهة المغرب، في التصفيات المؤهلة لـ "شان 2019".

وتمثلت القائمة بتواجد أبرز العناصر المحلية من مختلف الأندية الجزائرية، وهم كالأتي:

سفيان بوشار، غايا مرباح، أمير سعيود ( شباب بلوزداد)

رضوان شريفي، كمال بلعربي، زكريا بن شاعة (اتحاد العاصمة)

أسامة بن بوت، توفيق عدادي، رياض بن سايح، رزقي حمرون ( شبيبة القبائل)

إسلام شحرور، حسين بن عيادة، إسماعيل بن قاسمي ( شباب قسنطينة)

نبيل لعمارة، ميلود ربيعي، وليد علاطي، فاروق شافعي، سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر)

زكريا بوخلفاية (أهلي برج بوعريريج)

حبيب بوقلمونة، حسام غشة (وفاق سطيف)

مصطفى بوشينة، أدم زرقان ورياض بن عياد (نادي بارادو).