أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، بتيارت، تاجري مخدرات بحوزتهما 273 غراما من الكوكايين، في حين أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات آخرين وضبطوا 50 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان، حسبما أورد اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، 485 وحدة من الأغراض الشبه صيدلانية الموجهة للتهريب، فيما ضبط حراس الحدود ببرج باجي مختار، تسعة مولدات كهربائية وتسع مطارق ضغط.