منحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماعها صباح اليوم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مهلة تمتد إلى غاية يوم الأربعاء لإعلان موقفه النهائي من طلب وزارة العدل المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه.

ويتابع طليبة بتهمة دفع رشاوي لأبناء جمال ولد عباس الأمين العام السابق للأفالان لأجل ترتيب قائمة مرشحي الحزب بعنابة للانتخابات التشريعية لماي 2017 .

كما صادقت اللجنة بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس ساكر بري و محمد جميعي اللذين تنازلا طوعا عن حصانتهما البرلمانية.

كما "درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".

ويذكر أن أعضاء اللجنة قد صادقوا بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة وقد تم إحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني".