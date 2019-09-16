أقدم اليوم مجموعة من سكان بلدية سوق الخميس ب35كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على تعطل قطار التنمية بالبلدية.

وحسب المحتجين فإن العديد النقائص التي رفعوها لم تجد طريقها إلى الحل على غرار توصيل الغاز إلى العديد القرى والربط بشبكة الماء بالإضافة إلى فتح المسالك الريفية والتي تعرضت إلى انجراف بفعل السيول.

المحتجون طالبوا بزيارة الوالي إلى المنطقة من أجل الوقوف على أهم النقائص التي تعترض حياتهم وإيجاد حلول لها.

من جهته أعرب رئيس المجلس الشعبي البلدي بوعلام العمري أن البلدية تفتقر إلى المداخيل كونها مدينة ريفية جبلية و لا تحوز على منطقة نشاطات التي تمكنها من فتح أبواب الشغل للشباب عدى بعض المرافق العمومية القليلة التي تتوفر عليها البلدية.