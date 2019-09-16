ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكبر وتيرة لها منذ العام 1991 بحسب بيانات أمريكية.

وصعدت أسعار الذهب الأسود بنسبة 19 في المائة اليوم وتعد أكبر زيادة منذ حرب الخليج عام 1991.

ولمواجهة هذا الارتفاع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بالسحب من مخزون الإمدادات الأمريكية الطارئة وإعلان منتجين حول العالم وجود مخزونات كافية من النفط لتعويض النقص الناجم عن الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وتسبب الهجوم في انخفاض إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا وهو ما يناهز نصف الإنتاج.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات اليوم بنسبة 19.5 بالمائة إلى 71.95 دولار للبرميل في أكبر مكسب منذ 14 جانفي 1991 في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 15.5 بالمائة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 22 جوان 1998.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الجمعة الماضي لتنهي تعاملات الأسبوع على خسائر حيث أنهى خام برنت جلسة التداول منخفضا 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبط خام تكساس 24 سنتا ليغلق عند 54.85 دولار للبرميل.