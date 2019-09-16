انتزع فريق السد القطري بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من ضيفه النصر السعودي، إثر فوزه عليه (3-1)، في مباراة الإياب، التي جمعتهما، اليوم الإثنين.

ورد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بهدف التعادل للنصر، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من كرة ثابتة.

وعاد القطري، حسن خالد الهيدوس، ليضع فريقه في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية في المقص الأيسر البعيد.