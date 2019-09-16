أغلق مكتتبو برنامج 100 سكن ترقوي ببلدية مداوروش، في ولاية سوق أهراس، الطريق الوطني 16 بين ولايتي سوق أهراس وتبسة بعدما تأكد لهم مغادرة المرقي التراب الوطني، تاركا أشغال المشروع لم تتجاوز 40 بالمائة منذ انطلاقها سنة 2007. المكتتبون، الذين استدرجهم مؤخرا المرقي لإيهامهم بارتفاع تكلفة السكن من 160 إلى 260 مليون سنتيم، انطلت عليهم الحيلة وسددوا ما استطاعوا من المبالغ الإضافية، فيما ارتاب آخرون للأمر، قبل أن يتناهى إلى مسامعهم مغادرته التراب الوطني نحو تونس بحجة العلاج.