بادر شباب من حيي 150 مسكن و200 مسكن في بلدية الحجار بولاية عنابة، في ساعات متأخرة من الليل، إلى تنظيف البالوعات لتفادي وقوع فيضانات محتملة في عملية تطوعية متميزة، خاصة مع ما شهدته عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، ومنها عنابة، من تساقط كثيف للأمطار. وقد دفعت النشرات الخاصة لمصلحة الأرصاد، التي تشير إلى قدوم اضطرابات جوية على المنطقة، هؤلاء الشباب إلى تنظيف البالوعات باعتبار أنها السبب الرئيسي في حدوث الفيضانات التي عرفتها البلدية، يومي 24 و25 جانفي الماضي، حيث تسببت في العديد من الخسائر المادية للسكان خاصة المقيمين بالطوابق السفلى التي غمرتها المياه بالكامل.