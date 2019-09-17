* شهدت مدينة بجاية مسيرة سلمية لطلبة وأساتذة وعمال الجامعة، انضم اليهم مواطنون للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام واطلاق سراح الموقوفين.

* موكب المسيرة يصل ساحة بور سعيد.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* شرع طلبة ومواطنون في التجمهر بساحة الشهداء للمشاركة في المسيرة الاعتيادية لكل يوم الثلاثاء، وسط تشديدات أمنية.

يقود الطلبة موكب المسيرة، الأولى بعد استدعاء الهيئة الناخبة، لكن الأعداد الكبيرة يشكلها مواطنون اعتادوا على المشاركة كل يوم الثلاثاء. وتحدثت بعض المصادر عن تسجيل بعض الاعتقالات.

وعن الشعارات فلم تتغير، جلها تطالب بالتغيير الجذري للنظام.