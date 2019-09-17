كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما أورد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن المخبأ يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم وكمية من الذخيرة تقدر بـ 240 طلقة.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بجانت، تمنراست وعين أمڤل، 21 شخصا وحجزت جهازي كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط وآلتين لتكسير الحجارة و50 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى 5.2 قنطار من المواد الغذائية ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بخنشلة تاجر مخدرات وحجزت خمسة كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 890 قرص مهلوس كانت بحوزة شخصين بوهران والوادي.