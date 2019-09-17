توفي اليوم الثلاثاء المخرج السينمائي موسى حداد بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 81 سنة بعد مسار طويل في عالم السينما.

وعرف الراحل بمساهمته في الحياة السينمائية الجزائرية منذ الاستقلال من خلال مشاركته كمخرج مساعد في فيلم "معركة الجزائر" (1967) إلى جانب المخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.

كما عرف فيلمه "عطلة المفتش الطاهر" (1972) صدى واسعا في قاعات السينما مطلع السبعينات وأصبح عملا مرجعيا في السينما الجزائرية, بالإضافة غلى أفلام أخرى ناجحة.

ولد موسى حداد سنة 1937 بالجزائر العاصمة وأمضى سنوات عمره منذ مطلع شبابه في صناعة الأفلام.