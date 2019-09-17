أوضح وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رحابي، على هامش تنصيبه للجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية، بخصوص الأخبار التي مفادها بث محاكمة لويزة حنون و بشير طرطاق و توفيق مدين، أن الهدف "ليس البث في حد ذاته وإنما في أن تضمن العدالة محاكمة عادلة و منصفة بخصوص جميع هذه القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد".

كما أضاف في ذات السياق أن كل ما يتعلق بالعدالة "هو من اختصاصها وحدها" مشيرا إلى أن الدولة "عازمة على مكافحة الفساد و كل الذين ساهموا في جر البلاد إلى هذا الوضع الصعب".

و قال الناطق الرسمي للحكومة أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط إلى نصوص القوانين.

و عن سؤال حول ظروف ممارسة الصحافيين لعملهم قال رابحي أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد مجموعة من النصوص قصد السماح لهم بأداء مهنتهم على أكمل وجه و تكريس حقوقهم الكاملة.