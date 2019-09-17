لقي، أمسية اليوم، شاب يدعى بختاوي - ع، البالغ من العمر 36 سنة حتفه اثر سقوطه من منحدر متواجد بجوار الجسر الذي يفصل ما بين حيي عبان رمضان و النويجم و وسط مدينة عين وسارة بالجلفة، حيث سقط داخل بركة مائية شكلتها مياه فيضانات وادي بوسدراية و الصيادة الخميس الماضي، و بالضبط في المكان الذي جرف الجمعة الماضي طفلان يبلغان من العمر 12 و 13 سنة حيث تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال الجثة من داخل البركة في اقل من 15 دقيقة، و أشارت مصادر الخبر أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية، حيثتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، و في صباح نفس اليوم اقدم شاب على الانتحار، حيث صب على جسمه كمية من البنزين و هذا بجوار عمارات " أس- بي- يو " حيث أصيب بحروق بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة و منه تم تحويله الى مستشفى الدويرة بالعاصمة.