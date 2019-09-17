أقدم اليوم سكان بأحياء جمعة و بن شريف و الزعرور في الشبلي، على قطع الطريق الرابط بين البليدة و مفتاح، لحجم حوادث المرور ، التي أصبح تعرفها أحياؤهم، و تكبيد ضحايا بين السكان، فيما احتج سكان بوسط البليدة و أحياء شعبية عتيقة، ضد تجدد أزمة العطش.

السكان الغاضبون بضواحي الشبلي، طالبوا بوضع ممهلات و ممرات علوية للراجلين، لتفادي وقوع ضحايا بين السكان، كما استغلوا ثورتهم و طالبوا بتنمية تلك الأحياء الفقيرة و النائية، بدل زيارتهم خلال المواعيد الانتخابية و إلقاء خطب ، كثيرا ما يتناسى المرشحون وعودهم.

و إلى قلب مدينة البليدة، بأحياء لاكناب و الموز و ساحة التوت، ما تزال عائلات تعاني من جفاف حنفايتها، و من التذبذب في تزويدهم بمياه الشرب، مما جعلهم يحتجون، و ينددون بأزمة العطش التي تجددت في هذه الأيام، و بتجاهل مسؤوليهم تسوية الأزمة، خاصة و ن منذ أسبوع تقريبا ، و هم من دون ماء.