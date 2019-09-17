أثبتت التحاليل التي تم إجراؤها عقب ظاهرة نفوق الأسماك التي سجلت منذ عشرين يوما بسد تاقسبت بولاية تيزي وزو إلى أن السبب في ذلك يعود إلى مياه الصرف الصحي, حسبما ذكره اليوم الثلاثاء المدير المحلي للصيد البحري و الموارد الصيدية، بلعيد عبد الحفيظ.

و قال أن ''نتائج التحاليل التي أجراها المخبر الوطني لتحليل ومراقبة المنتجات السمكية وتربية المائيات و صحة البيئة لعين بنيان على عينات من الأسماك الميتة بمياه السد بالمنطقة المصابة أرجعت أسباب ذلك لوجود نسبة عالية من مياه الصرف الصحي".

وتسببت مياه الصرف الصحي القادمة من القرى الواقعة في الجزء العلوي من السد والتي تحتوي على مواد عضوية في انتشار مثير للطحالب الدقيقة.

و أوضح المصدر أن هذه الطحالب المجهرية استهلكت تقريبا كل الأكسجين الموجود في الماء في الموقع المعني بظاهرة النفوق (اختناق النظام البيئي المائي).

و خلال زيارة لصحفي واج للموقع الأحد الماضي رفقة لجنة مشتركة تشكلت من المديرين المحليين للصيد البحري والموارد الصيدية والمصالح الفلاحية و الموارد المائية لوحظ وجود اللون الأخضر حيث رجحوا آنذاك فرضية نفوق الأسماك بسبب التشبع الغذائي.