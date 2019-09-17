انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء جثة شاب غريق من وسط بركة مائية بوادي بوسدراية بمدينة عين وسارة (100 كلم شمال الولاية)، حسب ما علم من ذات المصالح.

وإستنادا للمكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر، فقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية لعين وسارة في حدود الساعة الثالثة زوالا لأجل انتشال جثة غريق من بركة مائية وسط "وادي بوسدراية" وذلك بالقرب من الجسر الرابط ما بين حي "محمد صايفي" و"قرية نويجم" بمدينة عين وسارة.

و يعود السبب المفترض في هلاك الضحية (36 سنة) غرقا، استنادا لذات المصدر، سقوطه من أعلى الجسر على ارتفاع 15 مترا في بركة مائية عمقها حوالي 6 أمتار.

وشهد نفس المكان مصرع طفلين (11 و 12 عاما) الأسبوع الفارط بعد أن جرفتهما سيول الوادي عقب التساقط الأخير للأمطار بهذه المنطقة.