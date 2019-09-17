انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء جثة شاب غريق من وسط بركة مائية بواد بوسدراية بمدينة عين وسارة (100 كلم شمال الولاية)، حسب ما علم من ذات المصالح.

و إستنادا للمكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية, الملازم أول عبد الرحمان خاضر، فقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية لعين وسارة في حدود الساعة الثالثة زوالا لأجل انتشال جثة غريق من بركة مائية وسط "واد بوسدراية" وذلك بالقرب من الجسر الرابط ما بين حي "محمد صايفي" و"قرية نويجم" بمدينة عين وسارة.

و يعود السبب المفترض في هلاك الضحية (36 سنة) غرقا، استنادا لذات المصدر، سقوطه من أعلى الجسر على ارتفاع 15 متر في بركة مائية عمقها حوالي 6 أمتار.

و شهد نفس المكان مصرع طفلين (11 و 12 عاما) الأسبوع الفارط بعد أن جرفتهما سيول الوادي عقب التساقط الأخير للأمطار بهذه المنطقة.