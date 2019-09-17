سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم أحد المنتخبات الإفريقية يوم 10 أكتوبر بملعب مصطفي شاكر بالبليدة.

و من أجل التحضير لهذه المباراة يدخل الخضر في معسكر تدريبي إعدادي إبتداءًا من 7 أكتوبر بالمركز التقني بسيدي موسى الجزائر العاصمة.

وتدخل هذه التحضيرات لبطل إفريقيا تحضيرا أيضا للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، وكذا تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

في حين ستكون المباراة الثانية للأفناك مع منتخب كولومبيا بمدينة ليل الفرنسية في 15 أكتوبر الداخل، وهذا ضمن مباريات أسبوع الفيفا .