يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

خلال هذه الزيارة، سيتفقد الفريق بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة.

عشية هذه الزيارة توقف الفريق بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت أين أستقبل من قبل اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، ليقوم بعدها بمعاينة وتفقد أحد مراكز المراقبة الإلكترونية للحدود، وهو المركز الذي سبق للسيد الفريق أن أسدى تعليمات بتجسيده ميدانيا خلال زياراته السابقة إلى الناحية العسكرية الرابعة.

الفريق أكد بالمناسبة أمام الإطارات الحاضرين ارتياحه الكبير وتقديره للجهود المضنية التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سبيل تأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من كل التهديدات والمخاطر والآفات.