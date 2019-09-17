تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لـ ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، خلال الانتخابات البرلمانية في إسرائيل. وتبين الصورة، التي لم يتسن التأكد من ماهيتها وتاريخ التقاطها، ورقة كتب عليها اسم حسن نصر الله أثناء عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي جرت، أمس الثلاثاء، في إسرائيل. لكن يبدو أن من نشرها يوجه تحديا للساسة الإسرائيليين، الذين يعدون ”حزب الله” وأمينه في الصف الأول من أعداء الدولة العبرية.