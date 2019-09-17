لم يفهم سكان الجلفة الأسباب الكامنة وراء موقف مدير الإدارة المحلية الذي فوّت عليهم وعلى بلدياتهم مشاريع ترميم وصيانة الطرق البلدية التي تعرف وضعيات كارثية. فرغم توفر الغلاف المالي المقدر بـ90 مليار سنتيم، منذ أكتوبر من العام الماضي، والمخصص لهذه الطرق، إلا أن سوء تسيير الإجراءات عطّل المشاريع التي، حسب التقنيين، لا يمكن أن تنجز إلا في فصل الصيف. فهل يتحرك الوالي لإيجاد حل لهذه المشكلة، أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وينتظر المواطنون عاما آخر لإصلاح طرق تهدد حياتهم.