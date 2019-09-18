كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية بحث وتفتيش أمس الثلاثاء قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 سبتمبر 2019 خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

(01) رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ملم.

(02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف.

(03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف.

(10) قذائف هاون عيار 82 ملم .

(388) صمامة عياري 82 و37 ملم.

بالإضافة إلى (847) طلقة من مختلف العيارات وسبعة (07) مخازن ذخيرة.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالقل في ولاية سكيكدة.



وأضاف نفس المصدر أن هذه النتائج المحققة ميدانيا تأتي لتُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.