ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء كمية معتبرة من المخدرات بأدرار ، بينما تمكن عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس السواحل من تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 18 شخصا وضبط ثلاثة قوارب وإحباط محاولات حراڤة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الأربعاء أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 سبتمبر 2019 بأدرار، (113.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (2338) قرص مهلوس. كما أوقفوا مهربين (02) كانا على متن شاحنة محملة بـ(1808) وحدة من مختلف المشروبات ببشار.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من الشلف ووهران، من تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف (18) شخصا وضبط (03) قوارب وأغراض أخرى، كما أحبط حراس السواحل، بكل من عنابة والقالة وسكيكدة وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ(70) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.