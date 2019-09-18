عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الحكم الدولي البوتسواني، جوشوا بوندو، لإدارة مقابلة الجزائر/ المغرب، المقررة ليوم السبت 21 سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب تصفيات بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين (2020) التي تقام نهائياتها بالمغرب .

وسيدير الحكم البوتسواني جواشو بوندو المقابلة، بمساعدة كل من الموزمبيقي ارسينوا مارينغولا و سورو فاتسوان من ليزوتو.

وتحسبا لمقابلة الذهاب، وجه مدرب التشكيلة المغربية حسين عموتة الدعوة لـ 24 لاعبا .

وأفادت الصحافة المغربية أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين، سيتنقل يوم غد الخميس إلى الجزائر، على أن ينشط المدرب حسين عموتة ندوة صحفية قبل المقابلة .

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب المغربي سيكون، مبتورا من خدمات بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، على غرار كل من عمر بوطيب وعبد الحكيم بادي فيما ستعاد في آخر لحظة خدمات مدافع الرجاء البيضاوي بدر بنون العائد من إصابة .

وتحسبا لمواجهة الجزائر، كان المنتخب المغربي للمحليين كان قد لعب مقابلتين وديتين بملعب مراكش أمام كل من بوركينا فاسو (1-0) والنيجر ( 2-0). وتقام مقابلة العودة بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب.