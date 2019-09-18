تعيش ولاية بومرداس تحت الصدمة منذ الإعلان عن انقلاب قارب لحراڤة انطلق من شاطئ أولاد بونوة ببلدية رأس جنات شرق ولاية بومرداس.

وحسب معلومات مؤكدة وردت لـ "الخبر" فإن عملية البحث على الحراڨة المفقودين من طرف حراس السواحل متواصلة منذ ليلة أمس، في حين استقبل مستشفى دلس 4 جثث لحراڤة وإنقاذ 5 آخرين ينحدرون من كل من القصبة بالعاصمة و 4 آخرين من بلديات ولاية بومرداس على غرار حراڤ من برج منايل و 2 من ثنية و آخر من يسر تم إنقاذهم وهم متواجدون في مستشفى دلس الذي يعيش أجواء غير عادية. و ذكرت مصادرنا أن عملية البحث لاتزال مستمرة عن المفقودين، يذكر أن 10 قوارب انطلقت ليلة أمس الأول تم تداول أخبار أنهم وصلوا إلى الأراضي الإسبانية صباح اليوم.