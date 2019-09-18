أعلنت ولاية "النيل الأزرق"، جنوب شرق السودان، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالكوليرا إلى عنابر العزل الطبي، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة منذ بداية انتشار المرض إلى 94 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، استنادا إلى تقرير صادر عن غرفة طوارئ ولاية "النيل الأزرق"، اليوم الأربعاء، أن " 9 حالات جديدة مصابة بالكوليرا دخلت إلى عنابر العزل الطبي بالولاية، ليصبح العدد الكلي للحالات منذ بداية المرض 94 حالة".

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت الأحد الماضي، أنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا بولاية "النيل الأزرق".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إخبارية أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان) المتمردة بولاية "النيل الأزرق" أعلنت المنطقة كوارث طبيعية، جراء السيول والأمطار.

ودعت الحركة، التي تنشط بصورة رئيسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إلى الإسراع في "مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".