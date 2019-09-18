تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل بالدويرة (غرب الجزائر العاصمة) من فك ملابسات جريمة قتل شاب جراء تلقيه طعنات وضربات عنيفة عبر مختلف أنحاء جسده بواسطة عصى حيث لفظ أنفاسه بعد مكوثه يومين تحت العناية المركزة بالمستشفى، حسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء خلية الإيصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأوضح المصدر، أن التحقيق المفتوح أفضى إلى توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 24 -36 سنة، لهم صلة بالجريمة حيث انهالوا على الضحية ضربا بواسطة عصي بعد تكبيله وتجريده من ثيابه وذلك بعد الاشتباه فيه باقتراف سرقة محل تجاري بمعية شخصين آخرين ببلدية أولاد منديل واللذين تم توقيفهما لاحقا وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بإيداعهما الحبس لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين وعددهم 11 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال وسائل التعذيب وجريمة التشهير والمساس بحرية الأشخاص أين تم إيداع 6 أشخاص الحبس فيما تم إخضاع 5 أشخاص للرقابة القضائية, يبرز ذات البيان.