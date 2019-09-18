صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 19-245 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسيات المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وجاء في ذات المرسوم، أن الهيئة الانتخابية تستدعى لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ويجرى الدور الثاني عند الاقتضاء في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.

كما تطرق المرسوم إلى مسألة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي حدد تاريخها ابتداء من يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 وتختتم يوم الأحد 6 أكتوبر القادم.